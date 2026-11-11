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Alman ordusundaki anketten taciz çıktı! 10 kadın askerden 6'sı mağdur

Almanya Savunma Bakanlığının yaptırdığı araştırmaya göre orduda kadın askerlerin yüzde 60'ından fazlasının görev süreleri boyunca cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi. Yaklaşık 4 bin katılımcıdan yüzde 15'i rızaları dışında çekilen veya yapay zekayla değiştirilen fotoğraflarla taciz edildiğini bildirirken, yüzde 8'inden fazlası fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yeni önlemler hazırladığı belirtildi.

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Alman ordusundaki anketten taciz çıktı! 10 kadın askerden 6'sı mağdur

Almanya Savunma Bakanlığının yaptığı ankette, orduda görevli kadın askerlerin yüzde 60'ından fazlasının görev süreleri boyunca cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi.

Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve daha önce medyaya sızdırılan anket sonuçları, ordudaki cinsel tacizin münferit olayların ötesinde yapısal sorun olduğuna işaret etti.

Alman ordusunda cinsel taciz anketi yapıldı. (Foto: EPA)Alman ordusunda cinsel taciz anketi yapıldı. (Foto: EPA)


41 SORUDAN OLUŞAN ÇEVRİM İÇİ ANKET

Potsdam Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından yürütülen araştırma kapsamında kadın ve erkek askerlere 41 sorudan oluşan çevrim içi anket gönderildi.

Bakanlık tarafından yapılan ankete 4 bin kadın asker katıldı. (Foto: EPA)Bakanlık tarafından yapılan ankete 4 bin kadın asker katıldı. (Foto: EPA)

4 BİN KADIN ASKER KATILDI

Ankete 4 binden fazla kadın asker katıldı. Anket sonuçlarına göre, kadın askerlerin yaklaşık yüzde 40'ı görev süreleri boyunca cinselleştirilmiş sözlere ve müstehcen yorumlara maruz kaldığını belirtti.

Alman ordusunda kadınların cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Alman ordusunda kadınların cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Katılımcıların yüzde 15'i, rızaları dışında çekilen veya yapay zeka kullanılarak değiştirilen fotoğraflar üzerinden taciz edildiğini bildirdi.

YÜZDE 8'İ FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI BİLDİRDİ

Kadın askerlerin yüzde 8'inden fazlası fiziksel saldırıya uğradığını, yüzde 2'si ise somut cinsel şiddet vakaları yaşadığını ifade etti.

ÜÇTE BİRİ ÜSTLERİNE GÜVENMİYOR

Araştırma, orduda cinsel istismar vakalarının bildirilmesi konusunda da ciddi sorunlar bulunduğunu ortaya koydu. Askerlerin yaklaşık üçte biri, üstlerine güvenmedikleri veya şikayetlerinin ciddiye alınmayacağını düşündükleri için yaşadıkları olayları bildirmediklerini belirtti.

Savunma Bakanı Boris Pistorius (Foto: EPA)Savunma Bakanı Boris Pistorius (Foto: EPA)

Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, orduda cinsel istismarla mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem hazırladığı belirtildi. Ayrıca askerlerin cinsel taciz ve istismar konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin zorunlu programın kalıcı parçası haline getirilmesi planlanıyor.

Orduda askerlerin yaşadıkları olayları isimlerini açıklamadan bildirebilecekleri mekanizmaların oluşturulması da gündemde.

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