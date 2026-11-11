Almanya Savunma Bakanlığının yaptığı ankette, orduda görevli kadın askerlerin yüzde 60'ından fazlasının görev süreleri boyunca cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve daha önce medyaya sızdırılan anket sonuçları, ordudaki cinsel tacizin münferit olayların ötesinde yapısal sorun olduğuna işaret etti.

Alman ordusunda cinsel taciz anketi yapıldı. (Foto: EPA)

41 SORUDAN OLUŞAN ÇEVRİM İÇİ ANKET Potsdam Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından yürütülen araştırma kapsamında kadın ve erkek askerlere 41 sorudan oluşan çevrim içi anket gönderildi.