Mahkemden Meta'ya ceza (Foto: AFP)



ŞEFFAFLIK EKSİKLİĞİ CEZASIZ KALMADI



Başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Yüksek Seçim Mahkemesi, Meta'ya her iki adayın da sosyal medya platformlarından eşit şekilde yararlanabilmesi için içeriklerin adil biçimde dağıtılmasını sağlayacak önlemler alması talimatını vermişti.

Ancak mahkeme, şirketin belirlenen sürelere uymadığını ve şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etti.

Raportör Hakim Bellizze, Meta'nın mahkemeye sunduğu bilgilerin eksik ve "genel geçer" nitelikte olduğunu, bazı bilgilerin ise farklı bir dilde iletildiğini belirtti.

Mahkemenin diğer altı hakimi de Bellizze'nin değerlendirmesine katılarak cezayı oy birliğiyle onayladı.



LULA'DAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA SIKI DENETİM MESAJI



Seçim zaferinin ardından Lula, Brezilya'da faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri sıkılaştırma sözü verdi.

Lula'nın devlet başkanlığı döneminde, teknoloji şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutan katı bir yasal düzenleme de kabul edilmişti.