Brezilya'da Meta'ya seçim faturası! Lula'nın müdahale suçlaması sonrası 1,2 milyon euro para cezası verildi
Brezilya'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından ABD merkezli teknoloji devi Meta'ya ağır ceza geldi. Yüksek Seçim Mahkemesi, Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile rakibi Flávio Bolsonaro'ya sosyal medya platformlarında eşit muamele edilmesini sağlayamadığı gerekçesiyle Meta'ya 7,5 milyon real (yaklaşık 1,2 milyon euro) para cezası verdi. Mahkeme, şirketin şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmetti.
Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın seçim sürecinde adaylara eşit muamele edilmesini sağlayamadığına hükmederek Amerikan teknoloji devine 7,5 milyon real (Yaklaşık 1,5 milyon euro) para cezası verdi.
LULA'DAN META'YA SEÇİMLERE MÜDAHALE SUÇLAMASI
Seçim kampanyası boyunca Meta'yı hedef alan Lula, şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı rakibi Flávio Bolsonaro'yu kayırmak amacıyla seçimlere "müdahale etmekle" suçlamıştı.
Lula'nın seçim kampanyası ekibi ise Meta'nın sosyal medya platformlarında adaylarına zarar vermek amacıyla "algoritmik manipülasyon" gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Lula'nın avukatı Angelo Ferraro, Yüksek Seçim Mahkemesi'nde yaptığı açıklamada Meta'nın bir "siyasi aktör" gibi hareket ettiğini ve "ciddi usulsüzlükler" yoluyla Lula'yı dezavantajlı duruma düşürdüğünü savundu.
META: İDDİALAR ASILSIZ VE TEMELSİZ
Meta, seçim sürecinde herhangi bir adayın tarafını tuttuğu yönündeki suçlamaları reddetti. Şirket, platformlarında yaşanan aksaklıkların yalnızca Brezilya'yı etkilemeyen "teknik sorunlardan" kaynaklandığını ileri sürdü.
Meta'nın avukatı Patricia Marta Martins, Yüksek Seçim Mahkemesi'ndeki savunmasında seçimlere müdahale edildiği yönündeki iddiaların "asılsız ve temelsiz" olduğunu belirtti.
Martins, şirketin mahkemenin taleplerini "eksiksiz şekilde yerine getirdiğini" savundu.
MAHKEMEDEN OY BİRLİĞİYLE 1,2 MİLYON EURO CEZA
Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin yedi hakimi, Meta'nın seçim sürecinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmediği konusunda oy birliğine vardı.
Mahkeme, Amerikan şirketine 7,5 milyon real (yaklaşık 1,2 milyon euro) para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Ancak davanın raportör hakimi Marco Aurelio Bellizze, "seçim sonuçlarını çarpıtmaya yönelik kasıtlı bir eylemin" varlığının kanıtlanamadığını vurguladı.
ŞEFFAFLIK EKSİKLİĞİ CEZASIZ KALMADI
Başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Yüksek Seçim Mahkemesi, Meta'ya her iki adayın da sosyal medya platformlarından eşit şekilde yararlanabilmesi için içeriklerin adil biçimde dağıtılmasını sağlayacak önlemler alması talimatını vermişti.
Ancak mahkeme, şirketin belirlenen sürelere uymadığını ve şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etti.
Raportör Hakim Bellizze, Meta'nın mahkemeye sunduğu bilgilerin eksik ve "genel geçer" nitelikte olduğunu, bazı bilgilerin ise farklı bir dilde iletildiğini belirtti.
Mahkemenin diğer altı hakimi de Bellizze'nin değerlendirmesine katılarak cezayı oy birliğiyle onayladı.
LULA'DAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA SIKI DENETİM MESAJI
Seçim zaferinin ardından Lula, Brezilya'da faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri sıkılaştırma sözü verdi.
Lula'nın devlet başkanlığı döneminde, teknoloji şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutan katı bir yasal düzenleme de kabul edilmişti.
SEÇİM YENİLGİSİNİ KABUL ETMEDİ! ABD'YE GİTTİ
Öte yandan başkanlık seçimlerini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddetmesi ülkedeki siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.
Kara para aklama iddialarıyla ilgili polis soruşturmasının hedefinde bulunan Bolsonaro, Brezilya'dan ayrılarak ABD'ye gitti. Miami'den açıklamalarda bulunan Bolsonaro, kendisini Brezilya'nın gerçek "lideri" ilan etti.