İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kenti yakınlarındaki bir askeri üste, İsrail askerlerinin gözaltındaki elleri ve gözleri bağlı bir Filistinliye ağır işkenceler uyguladığı ve zorla dışkı yedirdiği ortaya çıktı.

İsrail askerinin, gencin vücudunu sigarayla yaktığı ve onu dışkı yemeye zorladığı kaydedilen haberde arabasında bıçak bulunduğu gerekçesiyle alıkonulan Filistinli gencin, isnat edilen herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldığı bildirildi.

Haberde, elleri kelepçeli ve gözleri bağlı halde karakolda bekletilen Filistinli gencin bir İsrail askeri tarafından tekmelendiği, tüfekle darbedildiği ve üzerine idrar yapıldığı belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, İsrail askerinin alıkoyarak çeşitli şekillerde işkence ettiği 22 yaşındaki Filistinli gencin hiçbir suçunun bulunmadığı belirlendi.

İsrail askerlerinden Filistinlilere kan donduran işkence. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberde diğer askerlerin durumu komutanlarına bildirmesi üzerine İsrail askeri polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, Filistinli gence işkence eden askerin gözaltına alındığı ve tutukluluk süresinin 12 Kasım'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sorgusunda Filistinli genci darbettiğini kabul eden ancak diğer suçlamaları reddeden asker hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail askerlerine yönelik bu tür suçlamalarla ilgili soruşturmaların çok azı iddianameye dönüşüyor ve süreçler nadiren cezayla sonuçlanıyor.

Daha önce de Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli bir esire tecavüz eden 5 İsrail askeri hakkındaki suçlamalar, olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasına rağmen düşürülmüştü.

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