NBA’de All-Star 2025’e seçilen milli basketbolcumuz Alperen Şengün konuştu: Destekçilerime selam olsun

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA 2025 All-Star yedeklerine seçildi. All-Star seçilen ikinci Türk basketbolcu olan Alperen'den ilk açıklama geldi.

22 yaşındaki Şengün, All-Star seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Bugüne kadar arkamda duran Türkiye'deki destekçilerime selam olsun. Onları seviyorum ve sonsuza dek seveceğim. Houston taraftarlarını da çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca milli basketbolcumuz geçtiğimiz hafta açıklamasında "Buraya gelmeden ailemle konuşuyordum ve bir zamanlar NBA'in iyi oyuncularından biri olmayı hayal edemezdim. PlayStation'da oynadığım ligde iyilerden olacağımı bilmiyordum" demişti.