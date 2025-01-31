SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alperen Şengün, NBA'de All-Star 2025'e seçildi! Mehmet Okur'un ardından bir ilk

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star 2025'in açıklanan yedekleri arasında yer aldı ve Mehmet Okur'un All-Star seçilmesinden 18 yıl sonra tarihi bir başarıya imza attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 07:46 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 07:56
Alperen Şengün, NBA’de All-Star 2025’e seçildi! Mehmet Okur’un ardından bir ilk

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star 2025'in açıklanan yedekleri arasında yer aldı.

    Alperen Şengün. (Takvim.com.tr)Alperen Şengün. (Takvim.com.tr)

    BU SEZON 19.1 SAYI, 10.4 RİBAUNT, 5 ASİST ORTALAMASI YAKALADI
    Bu sezon Houston Rockets'ın büyük başarısında en önemli pay sahiplerinden biri olan Alperen Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

    18 YIL SONRA LİSTEYE GİRDİ
    Kariyerinde ilk kez All-Star seçilme heyecanı yaşayan Alperen Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu gururu elde eden bir başka yıldızımız oldu.

    NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı.

    SEÇİM NASIL YAPILIYOR?
    NBA All Star Organizasyonu, her yıl şubatta NBA normal sezonuna verilen hafta sonu arasında düzenleniyor. Batı ve Doğu konferansındaki toplam 30 takımdan, sezonun o zamana kadarki en iyi 24 oyuncusu seçiliyor ve bu oyuncular özel bir All-Star maçında karşılaşıyor.

    Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk beş seçimi son yıllarda internet üzerinden seçildi. En yüksek oyu alan oyuncular kendi konferanslarının ilk beşinde sahaya çıkacak.

    Taraftarlar, All-Star oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve gazetecilerin de yüzde 25'er oy oranı vardı.

    Diğer 14 All-Star oyuncusunu ise takımların koçları seçti.

    All-Star karşılaşması bu yıl 16 Şubat'ta düzenlenecek.

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı.

    İŞTE ALL-STAR'DA İLK 5 VE YEDEKLER
    Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.

    All-Star'daki ilk beşler ve yedekler şu şekilde:

    Doğu Konferansı Yedekleri
    Damian Lillard, Milwaukee Bucks
    Darius Garland, Cleveland Cavaliers
    Jaylen Brown, Boston Celtics
    Cade Cunningham, Detroit Pistons
    Tyler Herro, Miami Heat
    Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
    Pascal Siakam, Indiana Pacers

    Batı Konferansı Yedekleri
    Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
    Anthony Davis, Los Angeles Lakers
    James Harden, LA Clippers
    Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
    Alperen Şengün, Houston Rockets
    Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
    Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

    Doğu Konferansı İlk 5
    Jalen Brunson, New York Knicks
    Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
    Karl-Anthony Towns, New York Knicks
    Jayson Tatum, Boston Celtics
    Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

    Batı Konferansı İlk 5
    Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
    Stephen Curry, Golden State Warriors
    Nikola Jokić, Denver Nuggets
    Kevin Durant, Phoenix Suns
    LeBron James, Los Angeles Lakers

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN