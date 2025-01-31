Alperen Şengün, NBA’de All-Star 2025’e seçildi! Mehmet Okur’un ardından bir ilk

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star 2025'in açıklanan yedekleri arasında yer aldı.
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star 2025'in açıklanan yedekleri arasında yer aldı.
BU SEZON 19.1 SAYI, 10.4 RİBAUNT, 5 ASİST ORTALAMASI YAKALADI
Bu sezon Houston Rockets'ın büyük başarısında en önemli pay sahiplerinden biri olan Alperen Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.
18 YIL SONRA LİSTEYE GİRDİ
Kariyerinde ilk kez All-Star seçilme heyecanı yaşayan Alperen Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu gururu elde eden bir başka yıldızımız oldu.
NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı.
SEÇİM NASIL YAPILIYOR?
NBA All Star Organizasyonu, her yıl şubatta NBA normal sezonuna verilen hafta sonu arasında düzenleniyor. Batı ve Doğu konferansındaki toplam 30 takımdan, sezonun o zamana kadarki en iyi 24 oyuncusu seçiliyor ve bu oyuncular özel bir All-Star maçında karşılaşıyor.
Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk beş seçimi son yıllarda internet üzerinden seçildi. En yüksek oyu alan oyuncular kendi konferanslarının ilk beşinde sahaya çıkacak.
Taraftarlar, All-Star oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve gazetecilerin de yüzde 25'er oy oranı vardı.
Diğer 14 All-Star oyuncusunu ise takımların koçları seçti.
All-Star karşılaşması bu yıl 16 Şubat'ta düzenlenecek.
İŞTE ALL-STAR'DA İLK 5 VE YEDEKLER
Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.
All-Star'daki ilk beşler ve yedekler şu şekilde:
Doğu Konferansı Yedekleri
Damian Lillard, Milwaukee Bucks
Darius Garland, Cleveland Cavaliers
Jaylen Brown, Boston Celtics
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Tyler Herro, Miami Heat
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Pascal Siakam, Indiana Pacers
Batı Konferansı Yedekleri
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Anthony Davis, Los Angeles Lakers
James Harden, LA Clippers
Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
Alperen Şengün, Houston Rockets
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Doğu Konferansı İlk 5
Jalen Brunson, New York Knicks
Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
Karl-Anthony Towns, New York Knicks
Jayson Tatum, Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks
Batı Konferansı İlk 5
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
Stephen Curry, Golden State Warriors
Nikola Jokić, Denver Nuggets
Kevin Durant, Phoenix Suns
LeBron James, Los Angeles Lakers