Alperen Şengün All-Star olarak 17 yıl sonra tarihe geçen bir başarıya imza attı!

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, 2025 NBA All- Star kadrosuna seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Genç yıldız, Mehmet Okur'dan tam 17 yıl sonra All-Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezonun ardından 2021 NBA Draftı'nda 1. tur 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, henüz 22 yaşında NBA All-Star'ı olma onuruna erişti. Yıldız pivot, NBA'deki 4. sezonunda gösterdiği üstün performansla adını ligin en iyileri arasına yazdırdı. 2.11 boyundaki Şengün, bu sezon Houston Rockets formasıyla çıktığı 46 maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakaladı.

Genel NBA kariyerinde ise 256 maçta 15.7 sayı, 8.3 ribaunt ve 4 asist istatistiklerine ulaştı. Bu yıl NBA All-Star, 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak. NBA, bu yıl farklı bir format deneyecek. Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçerek rekabeti daha da heyecanlı hale getirmeye çalışacak.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olan Şengün ile telefonda görüştü. Erdoğan, milli basketbolcu Şengün'ü All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM

Alperen Şengün'e övgü dolu sözler. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçilerek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu da Şengün'ü kutladı. TBF'nin sosyal medyalarında "Giresun'dan San Fransisco'ya, NBA All-Star 2025'e uzanan bir yolculuk" başlığıyla video paylaşıldı. Paylaşımda "Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star 2025'te forma giyecek! Tebrikler Alperen" ifadeleri yer aldı

SENİNLE GURUR DUYUYORUM

NBA All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur da Alperen Şengün'ü kutladı. Okur sosyal medyasından Alperen ile olan fotoğrafını paylaşarak "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin" ifadelerini kullandı.



KADROLAR BELLİ OLDU

NBA'deki başantrenörler tarafından belirlenen All- Star kadroları belli oldu. Milli yıldızımız ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.