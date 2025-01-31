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Twente'ye tek golle yenilen Beşiktaş play-off dışı kalarak Avrupa'ya veda etti!

Kartal, Twente önünde etkisiz kaldı. Rakip Rots’un golüyle galibiyete uzandı. Siyah-Beyazlılar sıralamayı 28. bitirerek istediğini alamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Twente’ye tek golle yenilen Beşiktaş play-off dışı kalarak Avrupa’ya veda etti!

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    Kartal Avrupa defterini kapadı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Twente'ye deplasmanda 1-0 yenilerek Play-Off ümitlerini Hollanda'da bıraktı. 15'te Rots'un uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı. 18'de Vlap'ın yerden yaptığı vuruşta Mert'i geçen top dışarı gitti. 22'de Van Wolfswinkel'in kafa vuruşunda top auta çıktı. 27'de Sadilek'in vuruşunda Mert topu kornere attı. 29'da Masuaku'nun vuruşunda Unnerstall yakın direkte topu kornere çıkardı. Devre 0-0 bitti.

    ÇABALAR YETERSİZ KALDI
    İkinci yarının 51.dakikasında Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top auta gitti. 53'te Rots'un şutunda top dışarı çıktı. 56'da Stenjin vuruşunda top direğe çarparak kornere gitti. 62'de Rashica'nın köşe atışında Al-Musrati'nin vuruşunda top kornere çıktı. 75'te Rots attığı golle maçın skorunu ilan etti: 1-0.

    HÜCUMDA ETKİSİZDİK
    Kartal Twente karşısında hücumda etkisiz kaldı. Siyah-Beyazlılar bir türlü rakip kaleyi zorlayamadı. Böylece Beşiktaş ilk 24'e giremeyerek Avrupa defterini kapatmış oldu.

    CIRO AVRUPA'DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
    Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Twente maçına sarı kartta ceza sınırında çıkmıştı. Siyah-Beyazlı oyuncu karşılaşmanın 37. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Immobile yeni sezondaki Avrupa maçında takımındaki yerini alamayacak.

    OLE SOLSKJAER İLK 11'İ BOZMADI
    Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı. Norveçli çalıştırıcı Hollanda ekibi Twente karşısına da aynı 11'i çıkardı. Bu arada Siyah-Beyazlı takımın bir başka gol ayağı Semih de maça kulübede başladı.

    Kartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCUKartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCU
    Kartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCU
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