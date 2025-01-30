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Beşiktaş'ın Twente maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 8. haftada Twente ile Enschede'de karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar kazanarak play-off turundan yoluna devam etmek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Twente - Beşiktaş karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:51
Beşiktaş’ın Twente maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda'da Twente ile karşı karşıya geliyor.

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    Twente - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

    TWENTE:

    BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile

    Beşiktaş Athletic Bilbao zaferi sonrası yeni bir galibiyet peşinde (İHA)Beşiktaş Athletic Bilbao zaferi sonrası yeni bir galibiyet peşinde (İHA)

    9 PUANLA SINIRDA

    Beşiktaş bu sezon yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Topladığı 24 puan ve -4 averajla Fenerbahçe'nin hemen bir alt sırasında yer alıyor.

    Bu durum da siyah beyazlıların durumunu kritikleştiriyor. Galibiyet halinde play-offlara kalacak Kara kartal, beraberlikte ise diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

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    TWENTE'NİN SON UMUDU

    Hollanda temsilcisi ise 2 puan fark bulunduğu Beşiktaş'ı geride bırakabilmek için evinde oynamanın avantajına güveniyor. Ancak kazanması tek başına yeterli olmayacak. Porto'nun alacağı sonuç da belirleyici rol oynayacak.

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