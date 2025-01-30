Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda'da Twente ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda'da Twente ile karşı karşıya geliyor.
9 PUANLA SINIRDA
Beşiktaş bu sezon yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Topladığı 24 puan ve -4 averajla Fenerbahçe'nin hemen bir alt sırasında yer alıyor.
Bu durum da siyah beyazlıların durumunu kritikleştiriyor. Galibiyet halinde play-offlara kalacak Kara kartal, beraberlikte ise diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
TWENTE'NİN SON UMUDU
Hollanda temsilcisi ise 2 puan fark bulunduğu Beşiktaş'ı geride bırakabilmek için evinde oynamanın avantajına güveniyor. Ancak kazanması tek başına yeterli olmayacak. Porto'nun alacağı sonuç da belirleyici rol oynayacak.