Beşiktaş Athletic Bilbao zaferi sonrası yeni bir galibiyet peşinde (İHA)

9 PUANLA SINIRDA

Beşiktaş bu sezon yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Topladığı 24 puan ve -4 averajla Fenerbahçe'nin hemen bir alt sırasında yer alıyor.

Bu durum da siyah beyazlıların durumunu kritikleştiriyor. Galibiyet halinde play-offlara kalacak Kara kartal, beraberlikte ise diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.