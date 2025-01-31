Gözler sol bek hattında: Fenerbahçe’den Eren Elmalı hamlesi

Fenerbahçe, Diego Carlos; Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın transferleri sonrası sol bek transferi için harekete geçti. Kanarya'nın sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı gündemine aldığı belirtiliyor... Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile görüşmelere başladığı aktarılan bilgiler arasında. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı bilinen diğer bir detay.

İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi 5 milyon Euro peşin para istemişti. Sarı Kırmızılılar ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve ileri seviyeye geçilememişti. Bordo-Mavililer'de bu sezon 21 maçta süre bulan sol bek, 1 asist yaptı. Eren'in kontratı 2027 yılında sona erecek.