Kıtadaki milyonlarca konut, kış aylarında ısıyı içeride tutacak şekilde tasarlanmış tarihi taş ve beton yapılardan oluşuyor. Günlerce süren sıcak hava dalgalarında bu binalar gündüz depoladığı ısıyı gece dışarı veremiyor. Böylece evlerin iç sıcaklığı insan vücudunun dinlenmesine izin vermeyecek seviyelere ulaşıyor.

KLİMALI EV YÜZDE 20'DE WRI verilerine göre ABD'de evlerin yüzde 90'dan fazlasında klima bulunurken, Avrupa'da bu oran yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Enerji maliyetleri, çevresel kaygılar ve eski yapıların teknik özellikleri klima kullanımını sınırlandırıyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da sıcak hava dalgalarında elektrik talebi hızla yükselirken bazı bölgelerde enerji sistemlerinde arızalar ve kesintiler yaşandı.

ŞEHİRLERİN YARISI HAZIR DEĞİL DSÖ, çözümün yalnızca klima kullanımını artırmak olmadığını vurguluyor. Kurum; şehirlerin daha fazla yeşil alan oluşturmasını, gölgelendirme projelerini yaygınlaştırmasını, serinleme merkezleri kurulmasını, yaşlıların düzenli olarak kontrol edilmesini, çalışma saatlerinin sıcaklığa göre düzenlenmesini ve ulusal sıcaklık-sağlık eylem planlarının uygulanmasını öneriyor.

DSÖ'ye göre Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında hâlâ kapsamlı bir sıcaklık-sağlık eylem planı bulunmuyor. Kurum, erken uyarı sistemleri ve yerel yönetimlerin koordineli çalışması sayesinde sıcaklığa bağlı ölümlerin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Sıcak hava dalgaları yalnızca vatandaşları değil sağlık sistemlerini de zorluyor. DSÖ verilerine göre birçok Avrupa kentinde acil servis başvuruları rekor seviyelere ulaştı. Bazı Fransız şehirlerinde acil çağrılar yüzde 50 arttı. Londra Ambulans Servisi ise tarihindeki en yoğun günlerden birini yaşadı. Hastanelerde hem hasta sayısı yükseldi hem de yüksek sıcaklık nedeniyle soğutma sistemleri ve tıbbi cihazlarda sorunlar görüldü.