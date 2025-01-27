SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'den Cuiabano için resmi teklif!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı sol bek için kulübü Botafogo’ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Kanarya’nın 6 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro’luk bir öneri yaptığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Fenerbahçe’den Cuiabano için resmi teklif!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol bek Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Brezilya basınının iddiasına göre Botafogo forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübüne resmi teklifte bulunuldu.

    Sarı- Lacivertliler'in ilk etapta 6 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

    Cuiabano'nun kulübüyle 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda transfere onay verebileceği belirtildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı 19’a yükseldi
    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi!
    Binance
    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak?
    Faturalarda yeni dönem Şubat’ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da | Suriye lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi
    Kandil’in muhbiri Pencweni’den Öcalan mektup gönderecek iddiası! PKK’dan uluslararası garanti pazarlığı... DEM IKBY’ye neden gidiyor?
    5 gollü düello Kanarya’nın! Fenerbahçe Göztepe 3-2 | MAÇ SONUCU
    Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti!
    Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...
    İkinci Yenidoğan vakası mı? Özel hastanede Erken doğum, diyaliz vurgunu iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
    Emeklilere 1.469 TL Zam ve %4 Ek Ödeme: 1999-2000 sonrası SGK’lıları kapsıyor! İşte o hesap
    Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede
    ABD Başkanı Trump’tan sembolik meydan okuma: Kartal kafasını savaşa çevirdi
    Bağdat çıkarmasının arka planı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Irak’a PKK’yı terör örgütleri listesine dahil et çağrısı