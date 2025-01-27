Fenerbahçe’den Cuiabano için resmi teklif!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol bek Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Brezilya basınının iddiasına göre Botafogo forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübüne resmi teklifte bulunuldu.

Sarı- Lacivertliler'in ilk etapta 6 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Cuiabano'nun kulübüyle 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda transfere onay verebileceği belirtildi.