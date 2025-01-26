Zirve takibi için zorlu maç! Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk edecek

Galatasaray'ın ardından zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bugün 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 21. hafta karşılaşması beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Kanarya'da kritik mücadele öncesinde Oosterwolde; Becao, Livakovic ve Mert Müldür sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Stoilov yönetimindeki Göztepe'de gözler golcü oyuncu Romulo'da olacak.
İzmir ekibi geçtiğimiz haftalarda topladığı 34 puanla adından söz ettiriyor. Lyon ile golsüz berabere kalan Kanarya ise çıkışını sürdürmek istiyor.