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Beşiktaş'ta Abdülkadir Ömür iddiası!

Beşiktaş’ın mutsuz olduğu gerekçesiyle Hull City’den ayrılmak isteyen Abdülkadir Ömür ile ilgilendiği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Beşiktaş’ta Abdülkadir Ömür iddiası!

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Yıldız futbolcunun İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dayı takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Siyah-Beyazlılar'ın 25 yaşındaki 10 numara için bir girişmede bulunup bulunmayacağı merak konusu.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcunun kontratı 2027 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti. Abdülkadir'e güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

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