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Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor!

Beşiktaş’ta Cher Ndour ve Jean Onana’nın kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Beşiktaş’ta 2 isimle yollar ayrılıyor!

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar ayrılacak oyuncuların da durumu merak ediliyor. Son gelen bilgilere göre Jean Onana ve Cher Ndour ile kısa süre içinde yollar ayrılacak.

    Onana'nın Fransa Ligi'nden bir takıma kiralanması beklenirken, Cher Ndour'un da bonservisini elinde bulunduran PSG tarafından bir İtalyan ekibiyle satılacağı öğrenildi.

    Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş bu isimlerin ayrılmasıyla 2 yabancı oyuncu transferi yapabilecek. Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Onana'nın kontratı 2027 yılında sona erecek. Sezon başında PSG'den kiralanan Ndour ise çıktığı 22 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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