Tepkiler sonrası kaptanlığı bırakmak istedi: Muslera’nın gözyaşları

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçında yaşanılanlar yüzünden gözyaşlarına hakim olamadı. Uruguaylı file bekçisi, maçın ardından Sarı-Kırmızılı takımdaki kaptanlık görevini bırakacağını Okan Buruk ve takım arkadaşlarına iletti. Teknik Direktör Buruk ve Galatasaraylı futbolcuların, 38 yaşındaki kaleciyi sakinleştirdiği gelen bilgiler arasında. Muslera'nın ise yapılan telkinler sonra kararını bir kez daha düşüneceği konuşuluyor. Ukrayna takımının Galatasaray kalesine attığı 3 isabetli şutun da gol olması tribünleri sinirlendirmişti. Galatasaray tribünleri, maçın son anlarında ve bitiş düdüğüyle Fernando Muslera'ya büyük tepkiler göstermişti. Sarı-Kırmızılı taraftarlardan bazıları ıslık yaparken bazıları Uruguaylı kaleciyi yuhaladı. Tribünlerden tepki gören Muslera da maç sonunda direkt soyunma odasına gitmişti.

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