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Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Fransız yıldızla yolların ayrılma kararını Al Ahli kulübüne bildirdi. Ancak Suudiler 2. yarı için ödenecek olan 4 milyon Euro’yu da istedi. Yönetim mecburen kabul etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Saint-Maximin, Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanıyor!

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    Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon Euro maaşı karşılığında kiralanan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Beklenen etkiyi veremeyen Fransız yıldız, Al Ahli'ye dönecek.

    Tecrübeli futbolcunun 2. yarı için alacağı 4 milyon Euro'yu da Kanarya'nın ödeyeceği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe, yarım sezon oynayan 27 yaşındaki yıldıza 1 yıllık ödeme yapmış olacak.

    Deneyimli kanat, Fener'in Adana Demir ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmemişti. Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 3 gol atarak 4 asist yaptı.

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