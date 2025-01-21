Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon Euro maaşı karşılığında kiralanan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Beklenen etkiyi veremeyen Fransız yıldız, Al Ahli'ye dönecek.

Tecrübeli futbolcunun 2. yarı için alacağı 4 milyon Euro'yu da Kanarya'nın ödeyeceği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe, yarım sezon oynayan 27 yaşındaki yıldıza 1 yıllık ödeme yapmış olacak.

Deneyimli kanat, Fener'in Adana Demir ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmemişti. Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 3 gol atarak 4 asist yaptı.