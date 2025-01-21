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Galatasaray'da Muslera sıkıntısı!

Son 10 maçta 16 gol yiyen Galatasaray’da Muslera 69.4’lük kurtarış yüzdesi ile 8. sırada yer alıyor. Deneyimli eldiven geçen sezon yüzde 78’lik yüzdesiyle bu alanda liderdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Galatasaray’da Muslera sıkıntısı!

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    Galatasaray'ın son dönemde savunmada yaşadığı sıkıntıların yanı sıra Fernando Muslera'nın performansındaki düşüşte dikkat çekiyor. Son oynanan 10 lig maçında kalesinde 16 gol gören Cimbom'da Uruguaylı kaleci son dönemlerin en düşük kurtarış yüzdesiyle oynuyor.

    Deneyimli file bekçisi yüzde 69.4'lük derecesiyle bu sezon 8. sırada yer alıyor. Muslera şampiyonlukla tamamlanan geçen sezon yüzde 78'lik yüzdesiyle bu alanda lider durumdaydı. Tecrübeli eldiven yine kupayla biten 2022-23 sezonunda da yüzde 76'lık kurtarış yüzdesine sahipti.

    SEZON SONU AYRILABİLİR
    Uruguaylı kalecinin sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıp ülkesindeki bir takıma transfer olacağı öne sürülüyor.

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