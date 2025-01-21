Galatasaray’da Muslera sıkıntısı!

Galatasaray'ın son dönemde savunmada yaşadığı sıkıntıların yanı sıra Fernando Muslera'nın performansındaki düşüşte dikkat çekiyor. Son oynanan 10 lig maçında kalesinde 16 gol gören Cimbom'da Uruguaylı kaleci son dönemlerin en düşük kurtarış yüzdesiyle oynuyor.

Deneyimli file bekçisi yüzde 69.4'lük derecesiyle bu sezon 8. sırada yer alıyor. Muslera şampiyonlukla tamamlanan geçen sezon yüzde 78'lik yüzdesiyle bu alanda lider durumdaydı. Tecrübeli eldiven yine kupayla biten 2022-23 sezonunda da yüzde 76'lık kurtarış yüzdesine sahipti.



SEZON SONU AYRILABİLİR

Uruguaylı kalecinin sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıp ülkesindeki bir takıma transfer olacağı öne sürülüyor.