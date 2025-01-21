Cengiz Ünder Torino yolcusu!

Torino, Cengiz Ünder için F.Bahçe'ye teklifini sundu. İtalyan kulübünün milli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürülüyor. Sarı-Lacivertliler'e sunulan teklifte ise 10 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu konulduğu belirtiliyor.

Serie A takımının, Cengiz'in yarım sezonluk maaşını da karşılamayı taahhüt ettiği gelen bilgiler arasında. Kanarya, 27 yaşındaki futbolcuyu 2023'te 15 milyon Euro bonservisle Marsilya'dan transfer etmişti. Cengiz geldiğinden beri Fener'de beklentileri karşılayamadı.