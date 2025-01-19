Bordo-Mavililer’de Başkan Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi: 2 transferimiz bitmek üzere

Teknik Direktör Şenol Güneş ve taraftarlar ara transfer döneminde Trabzonspor'a yapılacak olan takviyeleri sabırsızlıkla bekliyor. Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden transfer çağrısında bulunurken Başkan Ertuğrul Doğan da bu konuda önemli bir açıklama yaptı.

Önceki gün bir programa katılan Başkan Doğan, burada taraftarların ısrarlı soruları karşısında "Hocamızın raporu doğrultusunda kanat; orta saha ve savunma hattına takviye yapmak istiyoruz. Şu an bitmek üzere olan 2 transferimiz var. Hocamızın son onay vereceği isimler var. O kimi isterse alacağımızı söyledik ve bunu yapacağız" dedi.

Bu arada yabancı kontenjanında gerekli boşluğu açan Trabzonspor'un ara transfer dönemi için bütçeyi de biraz daha yükselttiği belirtiliyor. Kulüpte takıma direkt katkı yapacak isimler üzerinde durulduğu gelen bilgiler arasında.