PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İspanyol basını milli yıldızımız Arda Güler'e övgüler yağdırdı!

Ancelotti’nin yuhalandığı maçta Arda Güler’in (19) asistleriyle Endrick (18), Kral Kupası’nda Celta Vigo ağlarını sarstı. İspanyol medyası da “Real Madrid’i dertten çocuklar kurtardı” başlığını attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
İspanyol basını milli yıldızımız Arda Güler’e övgüler yağdırdı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İspanya Kral Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta Real Madrid uzatmalarda Celta Vigo'ya 5-2 üstünlük kurdu. İspanyol medyası ise Arda Güler (19) ve Endrick'in (18) performansından övgüyle bahsetti.

    Özellikle Arda'nın 2 asistlik katkısı "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı" başlıklarıyla haberleştirildi. Karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı Ancelotti de "Arda, oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi" ifadelerini kullandı.

    ŞOK EDEN ISLIKLI PROTESTO
    Öte yandan Ancelotti ve Tchouameni'nin ıslıklı protesto edilmesi karşılaşmada dikkat çekmişti. Ancak genç oyuncuların performansı tribünlerdeki gerilimi biraz olsun dindirdi. Real Madrid'in diğer gollerini 37'de Mbappe; 48'de Vinicius ve 112'de Valverde atmıştı. Arda son 8 resmi maçında toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı. Milli yıldızımızın bu yükselen formu, Real Madrid taraftarları ve teknik heyet tarafından büyük beğeni topluyor.

    ACI VERİCİ PASLAR!
    İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca, Arda Güler ve Endrick'in performansını manşetine taşıdı. 2 genç futbolcunun olduğu kapakta milli yıldızımızın asistleri için "Acı verici paslar" ifadeleri kullanıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Toplantıdan onay çıktı! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası
    Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı
    Aslan rekora veda etti! Hatayspor Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
    Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek
    Başkan Erdoğan’dan Konya’da CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi
    Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: Edis 100 bin dolar teklif etti
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam
    Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar
    Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!