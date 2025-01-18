İspanyol basını milli yıldızımız Arda Güler’e övgüler yağdırdı!

İspanya Kral Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta Real Madrid uzatmalarda Celta Vigo'ya 5-2 üstünlük kurdu. İspanyol medyası ise Arda Güler (19) ve Endrick'in (18) performansından övgüyle bahsetti.

Özellikle Arda'nın 2 asistlik katkısı "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı" başlıklarıyla haberleştirildi. Karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı Ancelotti de "Arda, oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi" ifadelerini kullandı.

ŞOK EDEN ISLIKLI PROTESTO

Öte yandan Ancelotti ve Tchouameni'nin ıslıklı protesto edilmesi karşılaşmada dikkat çekmişti. Ancak genç oyuncuların performansı tribünlerdeki gerilimi biraz olsun dindirdi. Real Madrid'in diğer gollerini 37'de Mbappe; 48'de Vinicius ve 112'de Valverde atmıştı. Arda son 8 resmi maçında toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı. Milli yıldızımızın bu yükselen formu, Real Madrid taraftarları ve teknik heyet tarafından büyük beğeni topluyor.



ACI VERİCİ PASLAR!

İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca, Arda Güler ve Endrick'in performansını manşetine taşıdı. 2 genç futbolcunun olduğu kapakta milli yıldızımızın asistleri için "Acı verici paslar" ifadeleri kullanıldı.