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Erling Haaland'dan tarihi imza!

Premier Lig devi Manchester City, Haaland ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Norveçli yıldız futbolcu bu sürede 292 milyon Euro kazanarak tarihe geçecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Erling Haaland’dan tarihi imza!

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    Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, yeni sözleşme haberiyle gündeme düştü. İngiliz devi, golcü futbolcu ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

    City ile kontratı 2027 yılında sona erecek Norveçli yıldız, yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz ekibindeki geleceğini 2034'e kadar uzattı. Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon Euro (9.5 yılda 292 milyon Euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bunu kazanan ilk futbolcu olacak.

    Manchester City'de bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 21 gol gol attı ve 1 asist yaptı.

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