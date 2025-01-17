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Fener'den Pavlovic hamlesi

Fenerbahçe’nin Milan’ın Sırp stoperi için bonuslarla 18 milyon Euro teklif ettiği ancak İtalyan devinin 25 milyon Euro istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Fener’den Pavlovic hamlesi

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    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna 2 stoper takviyesi yapması beklenen Sarı-Lacivertliler'in Milan'ın Sırp savunmacısı Strajinha Pavlovic için teklif yaptığı öğrenildi.

    23 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine bonuslarla birlikte 18 milyon Euro öneren Kanarya'nın teklifinin reddedildiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yıldız savunmacı için Fenerbahçe'den 25 milyon Euro talep ettiği belirlendi.

    Stoper transferinde listesi kabarık olan Sarı-Lacivertliler'in Pavlovic için de görüşmelerine devam edeceği gelen haberler arasında. Sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına Milan'a transfer olan Pavlovic 14 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

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