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Victor Nelsson transferinde flaş gelişme: Reddedildi

Galatasaray’ın, Rennes’in Danimarkalı stoper için yaptığı 8 milyon Euro’luk teklifi reddettiği öğrenildi. Aslan, 25 yaşındaki stoper için 14 milyon Euro istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Victor Nelsson transferinde flaş gelişme: Reddedildi

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    Galatasaray'da ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Danimarkalı stoperi bir süredir takip eden Franhsız ekibi Rennes'in Sarı- Kırmızılı takıma resmi teklif yaptığı öğrenildi. Fransız temsilcisinin 25 yaşındaki savunmacı için 8 milyon Euro önerdiği belirlendi. Galatasaray yönetiminin ise bu teklifi az bulduğu için geri çevirdiği ve Rennes'den 14 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor. Fransız kulübün Nelsson için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray ile olan kontratı 2026'da sona erecek.

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