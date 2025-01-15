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Barış Alper Yılmaz Avrupa’da ilk 5’te!

Kariyerinin en skorer dönemini geçiren ve 10 gol atan Barış Alper, Avrupa’nın en golcü 5 kanat oyuncusundan biri olmayı başardı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Barış Alper Yılmaz Avrupa’da ilk 5’te!

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    Cimbom ligde ilk devreyi 50 puanla tamamlarken, bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi Barış Alper Yılmaz oldu. Son olarak Başakşehir önünde attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren milli futbolcu kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

    Ligde ilk yarıyı 10 golle tamamlayan Barış Alper, Avrupa'nın en skorer 5 kanat oyuncusundan biri olmayı başardı. Listenin ilk sırasında Liverpool'un süper yıldızı Mohamed Salah geliyor. Mısırlı futbolcu 18 gol atarak inanılmaz bir performans sergiledi. Bir diğer Brentford'un yıldızı Mbuemo 13 gol atarken, Marsilya'dan Mason Greenwood ve Barcelona'dan Raphinha şu ana kadar rakip ağlara 11 gol bıraktı. Barış Alper Yılmaz ise attığı 10 golle 5. sırayı PSG'den Bradley Barcola ve Ousmane Dembele ile paylaştı.

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