Beşiktaş’ta Serginho sürprizi!

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da hücum hattına yapılacak takviye için Danimarka takımı Viborg forması giyen Serginho'nun ismi gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre; 23 yaşındaki futbolcuyla Kartal'ın yakından ilgilendiği öne sürülüyor... Ayrıca La Liga ekibi Espanyol'un da, Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi konusunda devrede olduğu konuşuluyor.

Genç kanat bu sezon Viborg forması ile 14 maçta 3 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Serginho'nun Danimarka ekibiyle 2026 yılına kadar mevcut sözleşmesi bulunuyor.