Serdal Adalı’dan Gedson’a zam ve yeni kontrat sözü!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dikkat çeken performansına rağmen 1.7 milyon Euro'luk maaşıyla Rafa, Immobile, Musrati, Chamberlain, Paulista, Masuaku, Joao Mario, Rashica, Muçi gibi isimlerden daha az kazanan Gedson'a zam ve yeni kontrat sözü verdi.

Adalı'nın Portekizli yıldızla yaptığı görüşmede, "Ne kadar kazandığını, diğerleriyle karşılaştırınca durumunu biliyorum. Düzelteceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İlerleyen günlerde yeni kontrat imzalaması beklenen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta 8 gol, 2 asiste imza attı.