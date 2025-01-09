Eyüp Ahmed’le güldü! Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda 3 puanı hanesine yazdı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Boluspor'u konuk eden Eyüpspor rakibini 1-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada son günlerde adı transfer dedikodularına karışan Ahmed Kutucu kaydetti. 70'te sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında Vezo, topu sağ çaprazdaki Robin Yalçın'a indirdi. Robin'in arka direğe kafayla gönderdiği pası boş pozisyonda tamamlayan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Eyüpspor maçı kazandı.

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