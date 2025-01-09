4 koldan arayış | Beşiktaş yönetiminden yeni aday arayışı: Graham Potter, Niko Kovac ve Vladimir Ivic...

Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Başkan Serdal Adalı'nın son olarak Benfica'yı çalıştıran Roger Schmidt ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadı. Alman teknik adamın Haziran ayına kadar takım çalıştırmayı düşünmediği ve yıllık ücret beklentisinin de 6 milyon Euro ifade ediliyor. Yine de Alman teknik adamla bağını koparmayan yönetimin bir yandan da şu anda boşta olan Graham Potter, Vladimir Ivic ve Niko Kovac isimlerini gündemine aldığı öğrenildi. Bu isimlerden son olarak Chelsea'yi çalıştıran Graham Potter'ın West Ham ile anlaşmaya yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. Başkan Adalı'nın Schmidt ile anlaşılamaması durumunda Niko Kovac ismine sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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