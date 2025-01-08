Fatih Terim’den 4 yıl sonra aynı sevinç

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında evinde Al Fayha'yı 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmayı başardı. Fatih hoca, takımının ikinci golünde kenarda büyük sevinç yaşadı. Kameralara yansıyan sevinç görüntüsünde iki kolunu havaya kaldıran Fatih Terim'in tekbir getirerek 'Allahu Ekber' dediği görüldü. Terim, aynı sevinci 2019-2020 sezonundaki Galatasaray- Club Brugge maçında Adem Büyük'ün attığı gol sonrası yapmıştı.

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