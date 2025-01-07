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F.Bahçe'de şok eden iddialar!

G.Saray’ın 8 puan arkasında kalan F.Bahçe’de sular durulmuyor. Takım içinde gruplaşmaların olduğu yerli ve yabancı futbolcular arasında prim krizi yaşandığı iddia ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
F.Bahçe’de şok eden iddialar!

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    Zirve yarışından bir hayli uzaklaşan F.Bahçe için şok eden iddialar gündeme geldi... G.Saray'ın 8 puan gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler'de, futbolcular arasında gruplaşmalar olduğu öne sürülüyor.

    Yabancı futbolcuların Türk futbolcular ile yakın olmadığı ve takım birliğini oluşturmada sıkıntı yaşanıldığı gelen bilgiler arasında. Maaş ve prim dengesizliğinin işleri buraya getirdiği konuşuluyor.

    Bu durumun takım içinde huzursuzluğa neden olduğu da diğer bir detay. Ayrıca yerli futbolcular, yabancı futbolculara oranla fazla süre bulamamalarını ise Mourinho'nun kişisel tercihlerine bağlıyor. İşleri bu noktaya getiren isimlerin kaptanlar Dzeko ve Tadic olduğu iddia ediliyor. Bu dedikodular ise camiada endişe yaratıyor.

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