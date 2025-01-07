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Cimbom'da Tiago Djalo sürprizi!

Milan Skriniar için girişimlerini sürdüren ancak bir yandan da alternatif arayışı yapan Galatasaray’ın gündemine Porto’da forma giyen Tiago Djalo girdi. Juventus’tan kiralanan Portekizli savunmacı için hamle yapılabileceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Cimbom’da Tiago Djalo sürprizi!

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    Ara transfer döneminde savunmasını mutlaka çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG'nin gözden çıkardığı Milan Skriniar için yoğun bir çaba harcayan ve Slovak yıldızı iknaya uğraşan Sarı-Kırmızılılar bir yandan da B planı üzerinde durmaya başladı.

    Alınan bilgilere göre Porto formasını giyen Tiago Djalo yönetimin listesine girdi. Sezon başında Juventus'tan Portekiz devine kiralanan 24 yaşındaki futbolcu sadece 8 maçta 625 dakika forma giydi. Juventus'un bu durumdan rahatsız olduğu ve Djalo için farklı formülleri gündemine aldığı belirtiliyor. Galatasaray'ın Portekizli stoperle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlediği ve önümüzdeki günlerde resmi bir girişim yapabileceği iddia ediliyor.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında 5.1 milyon Euro'ya Lille'den Juventus'a transfer olan Djalo'nun piyasa değeri 12 milyon Euro. 1.90 boyundaki futbolcu 1 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı.

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