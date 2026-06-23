Afyonkarahisar'daki sahte denetime af yok: 6 şüpheli yakalandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Afyonkarahisar'da kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da yakalandı.

Şüpheliler 23 Haziran 2026 tarihinde bir AVM'de sahte denetim faaliyeti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ferhat Aydoğan'a eşlik eden kişilerin telsiz taşıdığı ve koruma kıyafeti giydiği tespit edildi.

Yakalanan 6 şüpheliden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu, 1 şüphelinin ise sabıka kaydının olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp sahte AVM denetimi yapan Ferhat Aydoğan'la birlikte 5 şüpheli Ankara'da yakalandı. Sahte denetimde 6 şüpheli yakalandı GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR



23 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformu X'te yayımlanan bir paylaşımda, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın Afyonkarahisar'daki bir AVM'de bazı iş yerlerini ziyaret ettiği görüntüler yer aldı.

Sahte AVM denetimi (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) Paylaşımda, söz konusu ziyaretlerin denetim faaliyeti niteliği taşıdığı izlenimi oluşturulduğu öne sürüldü. Görüntülerde ayrıca telsiz taşıyan ve koruma kıyafeti giydiği görülen bazı kişilerin de Aydoğan'a eşlik ettiği dikkat çekti.