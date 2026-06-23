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Afyonkarahisar'daki sahte denetime af yok: 6 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp sahte AVM denetimi yapan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu bildirildi.

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Afyonkarahisar'daki sahte denetime af yok: 6 şüpheli yakalandı
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  • Afyonkarahisar'da kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da yakalandı.
  • Şüpheliler 23 Haziran 2026 tarihinde bir AVM'de sahte denetim faaliyeti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
  • Ferhat Aydoğan'a eşlik eden kişilerin telsiz taşıdığı ve koruma kıyafeti giydiği tespit edildi.
  • Yakalanan 6 şüpheliden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu, 1 şüphelinin ise sabıka kaydının olmadığı belirlendi.
  • Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp sahte AVM denetimi yapan Ferhat Aydoğan'la birlikte 5 şüpheli Ankara'da yakalandı.

Video Oynatma İkonu Sahte denetimde 6 şüpheli yakalandı

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

23 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformu X'te yayımlanan bir paylaşımda, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın Afyonkarahisar'daki bir AVM'de bazı iş yerlerini ziyaret ettiği görüntüler yer aldı.

Sahte AVM denetimi (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)Sahte AVM denetimi (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Paylaşımda, söz konusu ziyaretlerin denetim faaliyeti niteliği taşıdığı izlenimi oluşturulduğu öne sürüldü. Görüntülerde ayrıca telsiz taşıyan ve koruma kıyafeti giydiği görülen bazı kişilerin de Aydoğan'a eşlik ettiği dikkat çekti.

Ankara'da yakalandılar.Ankara'da yakalandılar.

6 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan toplam 6 şüphelinin Ankara'da yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürecinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler yakalandı.Şüpheliler yakalandı.

5'İNİN SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu, 1 şüphelinin ise herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.

Şüpheliler yakalandı.Şüpheliler yakalandı.

SıraAd SoyadDoğum Yılı / YeriSuç Kaydı
1Ferhat AYDOĞAN1985 / Adana9
2Ergin VANÇİN1966 / Kartal6
3Seyit Ahmet ASLAN2003 / YüreğirYok
4Mustafa GÜNGÖR1983 / Adana6
5Eyüp VANÇİN1986 / Adana4
6Yusuf YILMAZ2005 / Yüreğir1

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Afyonkarahisar'daki sahte denetime af yok: 6 şüpheli yakalandı-6 Afyonkarahisar'daki sahte denetime af yok: 6 şüpheli yakalandı-7 Afyonkarahisar'daki sahte denetime af yok: 6 şüpheli yakalandı-8

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