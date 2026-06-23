Afyonkarahisar'daki sahte denetime af yok: 6 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp sahte AVM denetimi yapan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu bildirildi.
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- Afyonkarahisar'da kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da yakalandı.
- Şüpheliler 23 Haziran 2026 tarihinde bir AVM'de sahte denetim faaliyeti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Ferhat Aydoğan'a eşlik eden kişilerin telsiz taşıdığı ve koruma kıyafeti giydiği tespit edildi.
- Yakalanan 6 şüpheliden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu, 1 şüphelinin ise sabıka kaydının olmadığı belirlendi.
- Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Afyonkarahisar'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp sahte AVM denetimi yapan Ferhat Aydoğan'la birlikte 5 şüpheli Ankara'da yakalandı.Sahte denetimde 6 şüpheli yakalandı
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
23 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformu X'te yayımlanan bir paylaşımda, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın Afyonkarahisar'daki bir AVM'de bazı iş yerlerini ziyaret ettiği görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, söz konusu ziyaretlerin denetim faaliyeti niteliği taşıdığı izlenimi oluşturulduğu öne sürüldü. Görüntülerde ayrıca telsiz taşıyan ve koruma kıyafeti giydiği görülen bazı kişilerin de Aydoğan'a eşlik ettiği dikkat çekti.
6 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan toplam 6 şüphelinin Ankara'da yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürecinin sürdüğü bildirildi.
5'İNİN SUÇ KAYDI VAR
Şüphelilerden 5'inin çeşitli suçlardan adli kaydı bulunduğu, 1 şüphelinin ise herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.
|Sıra
|Ad Soyad
|Doğum Yılı / Yeri
|Suç Kaydı
|1
|Ferhat AYDOĞAN
|1985 / Adana
|9
|2
|Ergin VANÇİN
|1966 / Kartal
|6
|3
|Seyit Ahmet ASLAN
|2003 / Yüreğir
|Yok
|4
|Mustafa GÜNGÖR
|1983 / Adana
|6
|5
|Eyüp VANÇİN
|1986 / Adana
|4
|6
|Yusuf YILMAZ
|2005 / Yüreğir
|1