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Adryelson'da geri sayım! Trabzonspor Brezilyalı stoperin transferinde sona yakın

Bordo-Mavili takımın Adryelson’un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Lyon ile anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Adryelson’da geri sayım! Trabzonspor Brezilyalı stoperin transferinde sona yakın

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir süredir Lyon'un Brezilyalı stoperi Adryelson için Fransız kulübü ile görüşmelerini sürdürüyordu. Lyon'a 26 yaşındaki savunma oyuncusu için teklifini de ileten Fırtına için Fransız basınından da sevindirici bir haber geldi.

    Foot Mercato'da yer alan haberde, Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda yapılan görüşmelerin hız kazandığı ve tarafların kiralık transfer için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunacağı da belirtildi. Adryelson ile şartlarda anlaşmak için görüşmelerini sürdüren Karadeniz Fırtınası, bu transferi en kısa sürede bitirerek oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.

    LYON ONU DÜŞÜNMÜYOR
    Sezonu Botafogo'da kiralık olarak geçiren Adryelson kontratının sona ermesinin ardından 31 Aralık'ta Lyon'a geri dönmüştü. Lyon'un kadroda düşünmediği yıldız oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

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