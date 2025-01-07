Adryelson’da geri sayım! Trabzonspor Brezilyalı stoperin transferinde sona yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir süredir Lyon'un Brezilyalı stoperi Adryelson için Fransız kulübü ile görüşmelerini sürdürüyordu. Lyon'a 26 yaşındaki savunma oyuncusu için teklifini de ileten Fırtına için Fransız basınından da sevindirici bir haber geldi.

Foot Mercato'da yer alan haberde, Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda yapılan görüşmelerin hız kazandığı ve tarafların kiralık transfer için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunacağı da belirtildi. Adryelson ile şartlarda anlaşmak için görüşmelerini sürdüren Karadeniz Fırtınası, bu transferi en kısa sürede bitirerek oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.

LYON ONU DÜŞÜNMÜYOR

Sezonu Botafogo'da kiralık olarak geçiren Adryelson kontratının sona ermesinin ardından 31 Aralık'ta Lyon'a geri dönmüştü. Lyon'un kadroda düşünmediği yıldız oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.