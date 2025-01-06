En Nesyri durmuyor | Son 3 lig maçında 5. kez fileleri havalandırdı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde rekor bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Faslı yıldızı, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yıldız golcü, ligde üst üste attığı gollerle adından söz ettiriyor. Süper Lig'deki son 3 maçında da gol atan Youssef En-Nesyri (toplam 5 gol), Kasım 2019'dan (Leganes formasıyla) bu yana ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında ağları havalandırdı. 27 yşındaki golcü, bu sezon 25 maçta forma giyerken 11 gol attı ve 3 de asist yaptı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı toplamda 14 gole katkıda bulundu.

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