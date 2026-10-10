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Kritik ilçelerde başkan vekili seçimi: Ataşehir'de dengeler değişti! Eyüpsultan'da son durum

İstanbul’un Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde gözler bugün yapılacak belediye başkan vekilliği seçimlerine çevrildi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yaşanan tutuklama ve görevden uzaklaştırma kararlarının ardından iki ilçede sandık kurulacak. Saat 10.00’da seçime gidecek Ataşehir’de CHP’den AK Parti’ye geçen 6 meclis üyesi dengeleri değiştirirken, Cumhur İttifakı çoğunluk sağladı. Saat 14.00’te seçimin yapılacağı Eyüpsultan’da ise CHP meclisteki çoğunluğunu koruyor.

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Kritik ilçelerde başkan vekili seçimi: Ataşehir'de dengeler değişti! Eyüpsultan'da son durum

İstanbul'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün başkan vekili seçimi yapılacak. Ataşehir'de belediye meclisindeki siyasi dengelerin değişmesiyle Cumhur İttifakı çoğunluğu elde ederken, Eyüpsultan'da CHP çoğunluğunu koruyor. Her iki ilçede yapılacak seçimlerin ardından yeni belediye başkan vekilleri belirlenecek.

Haklarında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Ataşehir'de Adıgüzel'in ardından başkan vekilliği görevine getirilen Murat Güneş de tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

ATAŞEHİR'DE SEÇİM SAAT 10.00'DA
Ataşehir Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00'da toplanacak. Eyüpsultan Belediye Meclisi'ndeki seçim ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve başkan vekili Murat Güneş (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve başkan vekili Murat Güneş (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

ATAŞEHİR'DE MECLİS DENGELERİ DEĞİŞTİ
Ataşehir'de CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılması ve 1 üyenin partiden istifa etmesiyle meclisteki dengeler değişti.

Parti değişiklikleri ve Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'deki kısıtlı meclis üyesi sayısı 3'e yükseldi.

Seçim öncesinde Ataşehir Belediye Meclisi'nde 3'ü kısıtlı olmak üzere 17 CHP, 16 AK Parti, 2 MHP ve 3 bağımsız meclis üyesi bulunuyor.

Kısıtlı üyelerin oy kullanamaması nedeniyle CHP'nin oy kullanabilecek üye sayısı 14'e düşerken, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 18 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Serdar Orhan olarak açıklandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamından tutuklanarak Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mithat ÖzmenYolsuzluk soruşturması kapsamından tutuklanarak Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mithat Özmen

EYÜPSULTAN'DA DURUM
Eyüpsultan'da ise belediye meclisindeki mevcut çoğunluk CHP'de bulunuyor.

Belediye Meclisi'nde CHP 22 üyeyle temsil edilirken, Cumhur İttifakı'nın 14 üyesi bulunuyor.

Eyüpsultan Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak.

Ataşehir Meclis üyesi Ekrem Köse CHPden istifa ettiAtaşehir Meclis üyesi Ekrem Köse CHPden istifa etti
Ataşehir Meclis üyesi Ekrem Köse CHP'den istifa etti
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 5 CHPli belediye yöneticisi görevden uzaklaştırıldıEyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 5 CHPli belediye yöneticisi görevden uzaklaştırıldı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 5 CHP'li belediye yöneticisi görevden uzaklaştırıldı

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