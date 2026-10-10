İstanbul'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün başkan vekili seçimi yapılacak. Ataşehir'de belediye meclisindeki siyasi dengelerin değişmesiyle Cumhur İttifakı çoğunluğu elde ederken, Eyüpsultan'da CHP çoğunluğunu koruyor. Her iki ilçede yapılacak seçimlerin ardından yeni belediye başkan vekilleri belirlenecek.

Haklarında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Ataşehir'de Adıgüzel'in ardından başkan vekilliği görevine getirilen Murat Güneş de tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

ATAŞEHİR'DE SEÇİM SAAT 10.00'DA

Ataşehir Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00'da toplanacak. Eyüpsultan Belediye Meclisi'ndeki seçim ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek.