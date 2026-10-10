Trump'tan Nobel Barış Ödülü tepkisi: "8 savaşı ben bitirdim"
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nün BM bağlantılı bir isme verilmesine sert tepki gösterdi. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, dünya genelinde sekiz savaşı bitirdiğini ve tek bir ödül yerine 8 ayrı Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nün bu yıl kendisine verilmemesine ve Birleşmiş Milletler (BM) bağlantılı bir isme takdim edilmesinin ardından çileden çıktı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada görev süresi boyunca ve sonrasında dünya genelindeki sekiz büyük çatışmayı ve savaşı sonlandırdığını iddia ederek kendisinin bu ödülü herkesten daha fazla hak ettiğini savundu.
"8 SAVAŞI BEN BİTİRDİM"
Yayımladığı mesajda Trump, çözüme kavuşturduğunu iddia ettiği çatışma ve kriz bölgelerini şu şekilde sıraladı:
Kamboçya ve Tayland
Kosova ve Sırbistan
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda
Pakistan ve Hindistan
İsrail ve İran
Mısır ve Etiyopya
Ermenistan ve Azerbaycan
İsrail ve Hamas
"8 AYRI NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALMALIYDIM"
Özellikle Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi bitirmesinin tek başına bile Nobel Ödülü için yeterli olduğunu belirten Trump, "Aslında tek bir ödül değil, 8 ayrı Nobel Barış Ödülü almalıydım" ifadelerini kullandı.
Ödülün verildiği ismi tanımadığını ve bu kişinin "İsrail karşıtı" olduğunu iddia eden Trump, Birleşmiş Milletler'i de hedef aldı. Müzakere yürüttüğü hiçbir süreçte BM ile temas kurmadığını ve kurumun hiçbir faydasını görmediğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri, benim temsilciliğimde Nobel Barış Ödülü'nü almalıydı. Bu karar, Norveç'in üzerinde asla silinmeyecek bir lekedir. Nobel Barış Ödülü; demokrasi karşıtı ve medeniyet düşmanı bir avuç radikal ideolog tarafından sonsuza dek itibarsızlaştırılmıştır."
MADURO'NUN KAÇIRILMASIYLA ÖVÜNDÜ
Açıklamasında küresel çaptaki diğer başarılarına da değinen Trump İran'ın nükleer güç olmasını engellediğini, Hamas ve diğer grupların elindeki yüzlerce rehineyi tek bir dolar fidye ödemeden kurtardığını ve NATO üyelerinin savunma harcamalarını %5 seviyesine çıkarmalarını sağladığını öne sürdü. Ayrıca Venezuela lideri Nicolás Maduro'nun görevden uzaklaştırılıp kaçırılmasını ve Arktik bölgesindeki kalkınma hamlelerinin de kendi liderliğinde gerçekleştiğini savundu.