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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Trabzon’a müjde

Başkan Erdoğan “Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis ediyoruz” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Trabzon’a müjde

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde Trabzonspor ile alakalı açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Trabzonspor için güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz" şeklinde konuşarak Bordo- Mavili kulübe müjdeyi verdi.

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Şenol Güneş, Trabzon ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Dünya Lideri Erdoğan" yazılı 1 numaralı forma takdim etti.

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