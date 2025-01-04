Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’dan çarpıcı açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Başkan Doğan, MHK'ye yönelik tepkilerine devam ederek, "Artık bu düzende köklü değişiklikler yapılması kaçınılmazdır. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu'na açık bir çağrıda bulunuyorum:

Türk futbolunun temiz bir geleceğe kavuşması için öncelikle MHK'nin yapısal olarak yeniden inşaası şarttır. Mevcut hakemlik sistemi, tarafsızlık ve liyakattan uzak yapısıyla sürdürülemez bir durumdadır" dedi.

Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor, yalnızca bir spor kulübü değildir. Burası bir kentin hayalleri, bir toplumun kimliği ve kuşaktan kuşağa aktarılan aidiyetin adıdır. Bu gerçeği unutmadan, geleceği inşaa etme yolunda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Trabzonspor'un tarihindeki en büyük başarılar, dayanışma ruhuyla yükselmiştir. Şimdi, ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım aynı bilinçle, kulübümüzü daha sağlam temeller üzerinde yükseğe taşımak için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz" dedi.