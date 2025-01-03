Joao Felix bombası! Portekizli hoca Jose Mourinho’nun hücum bölgesine vatandaşını getirmeyi düşündüğü iddia ediliyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in hedefine Joao Felix'in girdiği iddia edildi.

MOURINHO DEVREDE

Bu transfer için Jose Mourinho'nun futbolcuyla özel olarak görüştüğü öne sürüldü. İspanyol basını; Portekizli çalıştırıcının vatandaşı Felix'i Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna ettiğini belirtti.

Haberde; sürekli forma şansı isteyen 25 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Kanarya'ya kiralık olarak gelmeyi kabul ettiği aktarıldı. Sarı-Lacivertliler'in bu bölgeye Talisca'yı getirmek istediği aylardır konuşuluyor. Son olarak Brezilyalı yıldızın menajerinin alacaklarına karşılık Al-Nassr ile imzaların atılmadığı belirtilmişti.

2031'DE BİTECEK

Herkes Talisca'yı beklerken çıkan Felix haberi ise kafaları karıştıran ayrı bir detay olarak dikkatleri çekti. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro. Yıldız 10 numaranın, Londra ekibiyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Felix bu sezon 10 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.