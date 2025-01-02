Milan Skriniar’ın transfer seçiminde Icardi etkisi!

İtalyan medyasından Tuttosport'ta Skriniar ile ilgili flaş bir haber yayınlandı. Gazete, Mauro Icardi'nin Skriniar'ın seçiminde belirleyici bir rol oynadığını yazdı.

Son günlerde Arjantinli golcü Mauro Icardi; Skriniar tarafından kulüp, lig, özel yaşam koşulları gibi konularda bilgi almak amacıyla arandı. Ayrıca Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın da yardımıyla Skriniar, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeye ikna edildi. Skriniar'ın 4,5 milyon Euro'luk yarım sezonluk maaşının tamamını Galatasaray ödeyecek.