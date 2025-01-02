Jelert’e Everton kancası

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki Elias Jelert, İngiliz Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi. 2029 yılına kadar Sarı- Kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a resmi teklifin gelmesi bekleniyor.

Cimbom, bir türlü gerekli patlamayı yapamayan Jelert'in satışına sıcak bakıyor. Ancak en az 9 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında sağ bek transferi için arayışlara başladı.

Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Jelert'in satışını bekledikten sonra hamle yapması bekleniyor. Jelert, Galatasaray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. Kariyerinde 159 maçta forma giyen Elias Jelert, 4 gol atarken 13 de asist yaptı.

HEDEFİ ADA'DA OYNAMAK

Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, en büyük hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti. Galatasaray, istediği rakamlara ulaşılırsa oyuncusunu elden çıkartacak.