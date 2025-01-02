Feyyaz Uçar: Görevi devrettik ama sevgimiz ömür boyu

Beşiktaş'ın eski Futbol Şube Yöneticisi Feyyaz Uçar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Uçar, "Beşiktaşımızın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ederim. Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim. Ayrıca, zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır" dedi.

Uçar, "Bizim görevimiz devredilebilir, ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi, Beşiktaş'ın yanındayım" ifadelerini kullandı.