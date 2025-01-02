Arsenal’den Liverpool’a yakın takip!

İngiltere Premier Ligi'nde dün oynanan karşılaşmada Arsenal, Brentford'u deplasmanda 3-1 yenerek lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Rakibi önünde Mbeumo'nun golüyle 1-0 geriye düşen Arsenal buna rağmen maçı hiç bırakmadı.

Konuk takım 29'da Gabriel Jesus'la önce beraberliği sağladı. Ardından 50'de Merino'nun golüyle 2-1 öne geçen Arsenal 53'te bu kez Martinelli'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 1-3. Arsenal aldığı bu galibiyetle puanını 39'a çıkararak Liverpool'un 6 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi.