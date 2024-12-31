PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Victor Osimhen, Osayi Samuel’i Galatasaray’a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor!

Nijerya basınına göre Victor Osimhen, henüz Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan vatandaşı Osayi Samuel’i Galatasaray’a gelmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor. Haberde Osimhen’in bir menajer gibi çalıştığına da dikkat çekildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Victor Osimhen, Osayi Samuel’i Galatasaray’a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sağ bek krizini bu sezon da tam anlamıyla çözemeyen Galatasaray'la ilgili yurt dışından çok flaş bir iddia geldi. Nijerya basınına göre Victor Osimhen, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'i Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Nijerya basını, vatandaşı olan Osayi ile sürekli görüşen Osimhen'in kulübü için adeta bir menajer gibi çalıştığını da belirtti.

    Uzun süredir Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmesi yapan Osayi Samuel'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olması iddiaların gerçeklik ihtimalini artırıyor. Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler alan Nijeryalı sağ bekin Sarı-Lacivertliler'le prensip anlaşmasına vardığı bizzat Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Ancak imzaların atılmamış olması bazı farklı iddiaları da beraberinde getirmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    MEMUR VE EMEKLİYE %12.19’LUK GÜÇLÜ TAHMİN! Kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, doktor, öğretmen...
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler