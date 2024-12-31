Victor Osimhen, Osayi Samuel’i Galatasaray’a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor!

Sağ bek krizini bu sezon da tam anlamıyla çözemeyen Galatasaray'la ilgili yurt dışından çok flaş bir iddia geldi. Nijerya basınına göre Victor Osimhen, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'i Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Nijerya basını, vatandaşı olan Osayi ile sürekli görüşen Osimhen'in kulübü için adeta bir menajer gibi çalıştığını da belirtti.

Uzun süredir Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmesi yapan Osayi Samuel'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olması iddiaların gerçeklik ihtimalini artırıyor. Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler alan Nijeryalı sağ bekin Sarı-Lacivertliler'le prensip anlaşmasına vardığı bizzat Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Ancak imzaların atılmamış olması bazı farklı iddiaları da beraberinde getirmişti.