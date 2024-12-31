Lucas Torreira hakındaki iddiaları net bir şekilde yanıtladı!

Cimbom'un orta alandaki atom karıncası Lucas Torreira için son günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Dün Hummel ile sponsorluk anlaşması yapan Uruguaylı yıldız hakındaki iddiaları net bir şekilde yanıtladı.

Torreira, "Bence Galatasaray'daki en mutlu insan benim. Bir gün ayrılma kararı alırsam bunu benden duyarsınız. Keyfim çok yerinde. Buraya gelirken hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın. Rekabetçi bir lig var ve burası harika bir ülke. 6 aydır çok yoğun bir tempodaydık. Bu arada dinlenmek istedim. Ligde lideriz, Avrupa'da da iyi bir yerdeyiz. Kupalar kazanmak için sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mauro Icardi'yi çok özlediklerini söyleyen yıldız futbolcu, "Mauro Icardi ile kardeş gibi olduk. Eksikliğini hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli bir isim. Onu çok özlüyoruz" diye konuştu.