Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Şu anda en az 3 tane oyuncuyu dahil etmek istiyoruz. Defans, orta saha ve hücumda olacak. Ekonomik, idari ve teknik olarak zarar görmeden kadroya takviye yapmak istiyoruz. Belirli sayıda oyuncular var. Gelmek istemeyenler var, ekonomik olarak yük olacaklar ve görüşülenler var. Zaman içerisinde halledilecek bir konu" dedi.

Güneş, Savic ile ilgili de, "1 hafta 10 gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Çok doğru bir yol mu diye tartışabiliriz. Gelince de ne olacağını bilmiyoruz. Tam hazır olacağı söyleniyor ama çok sağlıklı bir yol gittiğimizi söyleyemem" diye konuştu.

Şenol Güneş, "Alacağımız oyuncuların takıma direkt katkı sağlayacak isimler olmasına dikkat edeceğiz" diye konuştu.