Galatasaray’da Ziyech ile fesih pazarlığı

Hakim Ziyech artık yol ayrımında. Teknik direktör Okan Buruk'un başka takımlarla görüşmesi için izin verdiklerini söylediği Faslı yıldızla bir yandan fesih görüşmeleri de yapılıyor. Mevcut maaşı nedeniyle Avrupa içinden teklif alması çok zor olan Ziyech'le yolları fesih yöntemiyle ayırmayı da ihtimaller dahilinde düşünen yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle görüştüğü belirlendi.

OPSİYONU ŞARTA BAĞLI

Galatasaray'ın 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'e 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olan yıldız futbolcunun maç sayısına bağlı opsiyonu hesaba katarak 3.5 milyon Euro talep ettiği belirlendi.