Mustafa Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Müge B.'den çocukluk yıllarına uzanan cinsel istismar iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında kara para aklama ve cinsel saldırı iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni skandallar ortaya çıktı. Müge B. adlı kadın korkunç istismarı anlattı: “Çocukluk döneminden itibaren Sarıgül’ün cinsel istismarına maruz kaldım. Bizi sürekli olarak Ulus’taki Platin Sitesi’nde bulunan evine götürürdü...” ifadelerini kullandı.
Sarıgül ailesine yönelik rüşvet ve kara para aklama soruşturması, adli makamlara verilen yeni ifadelerle bambaşka bir boyuta evrildi. Eski koruma Beşir Ö. D.'nin cinsel istismar iddialarının ardından, adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden Müge B.'nin savcılıkta verdiği şoke edici ifadeler ortaya çıktı. Müge B., ilkokul yıllarında belediye kamplarında başlayan süreci tek tek anlattı. İşte Müge B.'nin ifadesi:
DÜZENLİ HARÇLIK!
"Mustafa Sarıgül'ü ilkokula giderken Şişli Belediyesi'nin gençlik kamplarında tanıdım. O dönem koruması Beşir Ö. D. ve şu anki eşi Başak D. de kamptaydı. Lise yıllarında belediyeye gittiğimizde bizi yanına çağırır, fotoğraf çekilirken elini belimize ve göğüs bölgemize götürdü. 2021-2022 yıllarında Sarıgül'ün Ulus'taki Platin Sitesi'ndeki evine gittim. Evde ablam, ben, Beşir Ö. D., Sarıgül ve temizlik görevlisi Cennet vardı. Sarıgül, yarı çıplak Beşir Ö. D. ile odadan çıktı. Başka bir gün yine o evde Sarıgül'ün sarışın bir kadınla birlikte olduğuna tanık oldum. Müge B., hesabına yapılan para transferini ise şu sözlerle açıkladı: Hesabıma Mustafa Sarıgül'ün muhasebecisi olan Volkan A. tarafından 15.000 TL para geldi. Yaklaşık 3-4 sene önce bunu bana harçlık olarak göndermişti. Kendisiyle en son 1 ay önce telefon üzerinden yazıştım."
İHBARLAR ARTIYOR
Sarıgül ailesine yönelik yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Yeni ihbarlar araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel tutuklanmıştı.
Haber: Yunus Emre Kavak