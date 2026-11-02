Sarıgül ailesine yönelik rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında savcılığa verilen yeni ifade gündeme geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

DÜZENLİ HARÇLIK!

"Mustafa Sarıgül'ü ilkokula giderken Şişli Belediyesi'nin gençlik kamplarında tanıdım. O dönem koruması Beşir Ö. D. ve şu anki eşi Başak D. de kamptaydı. Lise yıllarında belediyeye gittiğimizde bizi yanına çağırır, fotoğraf çekilirken elini belimize ve göğüs bölgemize götürdü. 2021-2022 yıllarında Sarıgül'ün Ulus'taki Platin Sitesi'ndeki evine gittim. Evde ablam, ben, Beşir Ö. D., Sarıgül ve temizlik görevlisi Cennet vardı. Sarıgül, yarı çıplak Beşir Ö. D. ile odadan çıktı. Başka bir gün yine o evde Sarıgül'ün sarışın bir kadınla birlikte olduğuna tanık oldum. Müge B., hesabına yapılan para transferini ise şu sözlerle açıkladı: Hesabıma Mustafa Sarıgül'ün muhasebecisi olan Volkan A. tarafından 15.000 TL para geldi. Yaklaşık 3-4 sene önce bunu bana harçlık olarak göndermişti. Kendisiyle en son 1 ay önce telefon üzerinden yazıştım."