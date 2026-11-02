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CHP'den Nuri Aslan hakkında "metro" incelemesi: Müslim Sarı izahat isteyecek... Disiplin sesleri yükseliyor

CHP’den istifa etmemesine karşın Ümraniye-Göztepe metrosunun test sürüşünü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle gerçekleştiren İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında parti yönetimi harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Yeni Parti heyetinin davet edildiği program sonrasında yükselen tepkilerin ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın 6 Kasım’da İstanbul’a çıkarma yaparak “İmamoğlu’nun gölgesi” Nuri Aslan ile özel görüşme yapacağı aktarıldı. Görüşmede sözlü izahat isteneceği ve partiler arası ilişkilerin netleştirilmesinin hedefleneceği öğrenildi. CHP yönetiminin sabrını “test eden” Aslan için ihraç talebinin gündeme gelmesine rağmen parti kurmayları İstanbul’daki dengeleri koruyarak temkinli hareket ediyor.

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CHP'den Nuri Aslan hakkında "metro" incelemesi: Müslim Sarı izahat isteyecek... Disiplin sesleri yükseliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın CHP'den istifa etmediği halde Ümraniye-Göztepe metrosunun test sürüşünü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle yapması üzerine CHP Genel Merkezi inceleme başlattı.

Ümraniye-Göztepe metrosunda siyasi şov: Nuri Aslan Özel’le boy gösterdi Kılıçdaroğlu’nu test ettiÜmraniye-Göztepe metrosunda siyasi şov: Nuri Aslan Özel’le boy gösterdi Kılıçdaroğlu’nu test etti

İSTANBUL BULUŞMASINDA İZAHAT İSTENECEK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın 6 Kasım'da İstanbul'a giderek İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Yerel yönetimlerle istişareler yürütmek amacıyla planlanan 3 günlük program kapsamında düzenlenecek toplantıda, metro test sürüşündeki organizasyon çelişkisine ilişkin Nuri Aslan'dan sözlü izahat isteneceği kaydedildi.

CHP’den istifa etmeyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın Ümraniye-Göztepe metrosu test sürüşünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetini ağırlaması parti içerisinde tartışmalara neden oldu (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)CHP’den istifa etmeyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın Ümraniye-Göztepe metrosu test sürüşünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetini ağırlaması parti içerisinde tartışmalara neden oldu (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

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"NAMERT"RO

AK Parti döneminde başlatılan Ümraniye-Göztepe metrosunu anca tamamlayan CHP'li İBB yönetiminin 30 Ekim'deki test sürüşünün siyasi şova dönüştürüldüğünü Takvim.com.tr gündeme taşımıştı.

Metro test sürüşünde Nuri Aslan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Parti'ye katılan belediye başkanlarını davet ettiği vurgulanmıştı.

CHP'li isimlerin programa çağrılmaması ve Nuri Aslan'ın Özgür Özel ile sergilediği yakın görüntülerin parti genel merkezinde rahatsızlığa yol açtığı öğrenildi.

CHP'de Nuri Aslan için ihraç seslerinin tekrar yükselmeye başladığı kaydedildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın Cuma günü başlayacak İstanbul ziyareti kapsamında Nuri Aslan ile görüşerek konuya dair sözlü izahat alacağı kaydedildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın Cuma günü başlayacak İstanbul ziyareti kapsamında Nuri Aslan ile görüşerek konuya dair sözlü izahat alacağı kaydedildi.

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Aslan gibi "eko"sistem! İBB'de rant ihaleleri aynen devam | Adrese teslim zarar

HESAPLI KİTAPLI ARINMA

Görüşmede ortaya çıkan rahatsızlığın Nuri Aslan'a açıkça iletilmesi ve benzer durumların tekrarlanmaması yönünde uyarılarda bulunulması bekleniyor.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP'de kalıp Yeni Parti ile iş birliği yürüten isimler için disiplin sürecini uygulayacaklarını daha önce vurgulamasına rağmen, yönetimin İstanbul'daki siyasi dengeleri dikkate alarak daha yapıcı strateji izlediği aktarıldı.

CHP yönetiminin disiplin seçeneğini masada tutmakla birlikte İstanbul’daki dengeleri gözeterek yapıcı yaklaşımla ilişkileri netleştirmeyi hedeflediği belirtildi.CHP yönetiminin disiplin seçeneğini masada tutmakla birlikte İstanbul’daki dengeleri gözeterek yapıcı yaklaşımla ilişkileri netleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

İLK DEĞİL

"İmamoğlu'nun gölgesi" Nuri Aslan 30 Ağustos törenlerinde de Yeni Parti çelengiyle poz vererek safını belli etmişti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın, CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı'nın görüşme teklifini reddettiği öne sürülmüştü.

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