CHP'li isimlerin programa çağrılmaması ve Nuri Aslan'ın Özgür Özel ile sergilediği yakın görüntülerin parti genel merkezinde rahatsızlığa yol açtığı öğrenildi.

Metro test sürüşünde Nuri Aslan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Parti'ye katılan belediye başkanlarını davet ettiği vurgulanmıştı.

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Görüşmede ortaya çıkan rahatsızlığın Nuri Aslan'a açıkça iletilmesi ve benzer durumların tekrarlanmaması yönünde uyarılarda bulunulması bekleniyor.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP'de kalıp Yeni Parti ile iş birliği yürüten isimler için disiplin sürecini uygulayacaklarını daha önce vurgulamasına rağmen, yönetimin İstanbul'daki siyasi dengeleri dikkate alarak daha yapıcı strateji izlediği aktarıldı.

CHP yönetiminin disiplin seçeneğini masada tutmakla birlikte İstanbul’daki dengeleri gözeterek yapıcı yaklaşımla ilişkileri netleştirmeyi hedeflediği belirtildi.