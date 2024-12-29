Cimbom’un yıldızı Yunus Akgün Everton’ın radarında

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın transfer listesine girdi.

İngiliz ekibinin devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması ve resmi teklifte bulunması bekleniyor. Yunus Akgün bu sezon; Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 23 maça çıktı. 24 yaşındaki milli futbolcu, 10 gol ve 6 asist ile Galatasaray'a önemli katkı sağladı.

Öte yandan 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ligde ve Avrupa'da gollerini sıralayan milli oyuncudan önemli bir bonservis geliri beklentisi var.

KEREM'İ ARATMIYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Yunus Akgün formayı kaptı ve iyi performans sergiledi.